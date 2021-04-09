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В виртуальном путеводителе по Самарской Луке стало вдвое больше точек

9 апреля 2021 09:59
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В виртуальном путеводителе по Самарской Луке стало вдвое больше точек

Компания МТС при поддержке департамента туризма Министерства культуры Самарской области в преддверии теплого времени года и туристического сезона расширила аудиогид по основным достопримечательностям Самарской Луки. В обновленный виртуальный гид по национальному парку входит в общей сложности более двадцати объектов, представляющих особенный интерес для путешественников и любителей экологического туризма.

С помощью аудиогида МТС гости и жители Самарской области могут прослушать легенды о разбойничьих кладах в жигулевских пещерах, интересные исторические факты о селах, расположенных на территории Самарской Луки, узнать, как Ведьмино озеро получило свое название и где в национальном парке обитает больше всего видов пресмыкающихся. Озвучил аудиогид популярный самарский радиоведущий, «голос» «Русского радио» в Самаре Дмитрий Кузнецов.

Аудиогид по Самарской Луке является частью большого экологического проекта «Место Силы», в котором собрана информация о наиболее интересных национальных парках и заповедниках России. На сайте проекта можно изучить информацию о редких видах животных и растений, обитающих на территории национального парка, основных достопримечательностях, известных людях, чья жизнь была так или иначе связана с Самарской Лукой, а также посмотреть экоуроки о правилах поведения на природе для детей и взрослых. В создании экоуроков приняли участие создатель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин, телеведущий Александр Семочкин, директор «Туристского информационного центра» Самарской области Евгения Смирнова, директор филиала «МТС» в Самарской области Александр Меламед, писатель Денис Либстер и другие известные самарцы.

Аудиогид «Место силы. Самарская Лука» размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel, прослушать его можно как с мобильных устройств во время путешествия по национальному парку, так и с ноутбука или стационарного компьютера, находясь дома. С момента старта первого этапа проекта «Место Силы» в августе 2020 года страницу аудиогида по Самарской Луке посетили более десяти тысяч раз, причем самыми популярными достопримечательностями оказались Каменная Чаша, Могутовая гора и Ширяево. Чаще всего виртуально «гуляли» по национальному парку пользователи из Самары, Тольятти, Уфы и Казани.

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