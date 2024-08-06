В Турции задумались об изменении формата "все включено"

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В турецкой туриндустрии неоднократно высказывались в пользу пересмотра этого формата. Но никаких практических шагов сделано до сих пор не было.

Представители турецкой индустрии туризма предложили пересмотреть популярный у иностранцев формат "все включено" в отелях.

Издание Hurriyet приводит слова бизнесмена Зафера Алкая, который был одним из основателей знаменитой системы в 90-х годах прошлого века. Он уже достаточно давно выступает за изменение привычного формата.

Алкай считает, что "все включено" стала важной вехой для развития туризма в Турции. И именно эта система помогла Анкаре добиться впечатляющих показателей.

"Однако спустя годы в новом процессе, который мы сейчас переживаем, ее необходимо обсудить заново. Туристы, которые требуют высокого уровня продуктов и услуг, естественно, готовы платить за это цену", – подчеркнул Алкай.

В турецкой туриндустрии неоднократно высказывались в пользу пересмотра этого формата. Но никаких практических шагов сделано до сих пор не было.

Кроме того, в Турции опасаются потенциальной реакции туристов на отказ от "все включено", пишет Рен-ТВ.