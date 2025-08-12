В Турции предложили отказаться от шведского стола

171

Правительство Турции рассматривает замену в отелях и ресторанах «шведского стола» для борьбы с пищевыми отходами. Соответствующий доклад разрабатывается советом по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции для главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает 12 августа газета Sabah.

«Система «всё включено» в отелях может быть заменена на формат «заказ по выбору», при которой человек берет столько еды, сколько способен съесть», — следует из материала.

Уточняется, что в течение двух месяцев доклад направят Эрдогану, а затем профильным учреждениям.

Согласно отчету турецкого фонда по предотвращению расточительства, в стране каждый год выбрасывается в среднем 23 млн т продуктов. При этом отмечается, что 35% из них даже не используется при приготовлении еды.

Больше всего пропадает фруктов, овощей и хлеба. Ежегодно утилизируется 4 млрд 380 млн буханок хлеба, а количество выбрасываемой еды на одного человека составляет 102 кг.

По данным издания, в случае сокращения отходов даже на 5% стране удастся сэкономить десятки млрд лир, пишут "Известия".