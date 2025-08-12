Я нашел ошибку
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
В Турции предложили отказаться от шведского стола

12 августа 2025 13:42
171
В Турции предложили отказаться от шведского стола

Правительство Турции рассматривает замену в отелях и ресторанах «шведского стола» для борьбы с пищевыми отходами. Соответствующий доклад разрабатывается советом по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции для главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает 12 августа газета Sabah.

«Система «всё включено» в отелях может быть заменена на формат «заказ по выбору», при которой человек берет столько еды, сколько способен съесть», — следует из материала.

Уточняется, что в течение двух месяцев доклад направят Эрдогану, а затем профильным учреждениям.

Согласно отчету турецкого фонда по предотвращению расточительства, в стране каждый год выбрасывается в среднем 23 млн т продуктов. При этом отмечается, что 35% из них даже не используется при приготовлении еды.

Больше всего пропадает фруктов, овощей и хлеба. Ежегодно утилизируется 4 млрд 380 млн буханок хлеба, а количество выбрасываемой еды на одного человека составляет 102 кг.

По данным издания, в случае сокращения отходов даже на 5% стране удастся сэкономить десятки млрд лир, пишут "Известия".

