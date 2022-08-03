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В Тольятти открылись новые возможности для студентов, участвующих в федеральной программе Молодежного и студенческого туризма

3 августа 2022 10:21
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в Тольятти открылись новые возможности для студентов, участвующих в федеральной программе Молодежного и студенческого туризма

Для студентов, путешествующих по Программе молодежного и студенческого туризма открываются новые возможности в Самарской области! Поволжский государственный университет сервиса совместно с фармацевтической компанией «ОЗОН» разработал уникальную программу пребывания, которая позволит совместить отдых в Тольятти со стажировкой на одном из крупнейших российских производителей лекарственных препаратов. Программа доступна для студентов российских вузов, обучающихся на химических направлениях подготовки, и приезжающих в Тольятти по программе студтуризма в Университет сервиса. Подать заявку можно на странице университета на сайте студтуризм.рф. 

Во время стажировки на «ОЗОН» студенты смогут познакомиться с работой:

- цехов таблеток и капсул, инъекционных и инфузионных растворов, мягких лекарственных форм;

- бактериологической и контрольной лабораторий;

- отдела контроля качества по направлениям: входной контроль и выходной контроль.

- научно-исследовательского центра и аналитической лаборатории НИЦ.

Остановятся гости в общежитии ПВГУС в Тольятти. До предприятия, расположенного в соседнем Жигулевске, предусмотрен трансфер ведомственным транспортом от точки сбора в шаговой доступности от места проживания.

Университет сервиса уже получил первую заявку от студентки одного из московских вузов на прохождение стажировки на «ОЗОН». По индивидуальной договоренности, гостья будет стажироваться ежегодно по 4 часа в течение пяти дней. В свободное время ее ждет экскурсионная программа, разработанная Университетом сервиса.  

Поволжский государственный университет сервиса участвует в программе Студтуризма с 2021 года. В этом году вуз запустил две уникальные программы экспресс-стажировок на высокотехнологичных предприятиях региона в рамках нового профориентационного трека. Программы разработаны совместно с компаниями-партнерами из числа лидеров российского химпрома: «ОЗОН» и «Тольяттикаучук», входящим в группу компаний Татнефть. Предприятия заинтересованы в привлечении мотивированных и высококвалифицированных кадров со всей России. 

 

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