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В Самарской области запущен проект целевой подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства под патронажем регионального министерства туризма. Специалистов подготовит Поволжский государственный университет сервиса (Университет сервиса).

В пилотном «потоке» пять студентов первого курса – три бакалавра и два магистранта. Они пройдут подготовку по направлению «Туризм». 11 октября 2023 года, с ними был заключен договор о целевом обучении. Подписи в документах, помимо участников проекта, поставили врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов и ректор Университета сервиса Любовь Выборнова. Региональный бюджет оплатит обучение студентов, они, в свою очередь, обязуются отработать как минимум три года по полученной специальности. В процессе обучения подключатся работодатели, которые трудоустроят выпускников, они также выступят стороной договора о целевом обучении. Новый проект создан в рамках реализации областной государственной программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» и направлен на решение проблемы дефицита кадров в туриндустрии. С нехваткой персонала сталкиваются организации отрасли во всей стране, особо масштаб стал ощущаться на фоне стремительного развития внутреннего туризма.

«Мы начинаем целевое обучение по направлению «Туризм» для того, чтобы с разных ступеней готовить профессиональные кадры для нашей отрасли. В текущем году участники данной программы являются первопроходцами – это и бакалавры, и магистры, люди, которые будут долго трудиться в нашей отрасли, в течении времени найдут своих работодателей и откроют для себя самое интересное профессиональное направление - туризм. Целевое обучение – это механизм, который действует в различных сферах ни первый год, но для отрасли туризма – это, действительно, новый механизм как для региона, так и для страны в целом. Поэтому данная программа – это большая ответственность, ведь, возможно, этот опыт нам предстоит тиражировать целому ряду регионов. Данная практика может послужить началом большого пути, который в дальнейшем в нашей стране приобретет массовый вид и количество обучающихся по целевому направлению «Туризм» будет намного больше, потому что на сегодняшний момент отрасли нужны профессионально обученные кадры», – рассказал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Возможно, мы первыми в России запускаем целевую подготовку кадров для туризма именно под патронажем профильного министерства, региональной власти. Для университета и для студентов – это большая ответственность и в то же время возможности. Желаю нашим студентам за время обучения попробовать себя в самых разных сферах, связанных с выбранной профессией, и остаться в ней, сделав делом жизни», – сказала Любовь Выборнова.

Первопроходцами программы целевой подготовки туристических кадров стали первокурсники программы бакалавриата «Туризм и индустрия гостеприимства» Университета сервиса Анастасия Колымагина, Виктор Кузовенко, Екатерина Щеголева, а также студенты первого курса магистерской программы «Стратегическое управление в сфере туризма и гостеприимства» Юлия Вайль и Александр Катков. При этом магистранты уже работают в отрасли, и за счет профильной подготовки рассчитывают получить более высокий уровень компетенций. Юлия Вайль в настоящее время является руководителем службы приема и размещения гостиничного комплекса «Альпен Парк» города Тольятти, Александр Катков – советник главы Жигулевска, в его ведении находятся, в частности, вопросы развития туристического потенциала городского округа.

«От целевого обучения хотелось бы получить новые знания и навыки для последующего применения их на практике при реализации как уже существующих инвестиционных проектов, так и при создании новых, направленных на развитие туристического кластера и территорий своего муниципалитета и возможно на территориях региона в целом, - рассказал Александр Катков. – К тому же развитие территории позволит привлечь большее число гостей в городской округ, даст новые рабочие места для местных жителей, дополнительные налоговые отчисления и развитие сервисов и услуг в целом».

Поволжский государственный университет сервиса, который стал одним из инициаторов проекта, является авторитетной экспертной площадкой по развитию туризма и индустрии гостеприимства. С 2021 года вуз получил статус федеральной инновационной площадки «Туристско-образовательный кластер Самарской области», в числе партнеров университета порядка 100 компаний индустрии туризма и гостеприимства, в 2022 году образовательная программа «Туризм и индустрия гостеприимства» Университета сервиса по направлению подготовки бакалавриата «Туризм» вошла в тройку лидеров на Всероссийском конкурсе лучших образовательных практик в туристской индустрии, организованном «Ростуризмом».

Фото: freepik.com