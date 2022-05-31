В Самарской области состоится V Всероссийский фестиваль автомототуризма «Русские дороги»

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4 июня 2022 года в 11.00 состоится торжественное открытие V Всероссийского фестиваля автомототуризма «Русские дороги». Мероприятие собирает под своим крылом автомотопутешественников из разных уголков страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль пройдет в «Фестивальном парке» на поляне всем известного Грушинского фестиваля с 1 по 7 июня 2022 года.

Участники фестиваля - владельцы автодомов, автокемперов, жилых модулей и прицепов, люди, совершающие свои путешествия на своих автомобилях и мотоциклах с традиционными палатками, все, кто болеет и грезит автомотопутешествиями!

В рамках фестиваля традиционно будет организована выставка «Жизнь на колесах», которая начнет свою работу 4 июня 2022 года и продлится до 5 июня. На выставку может попасть любой желающий, организаторы ждут всех, кто интересуется автомотопутешествиями или мечтает отправится в свое первое путешествие!

На фестивале участники и гости смогут: прикоснуться к огромному миру автомотопутешествий, посмотреть автодома, кемперы, жилые прицепы и мотоциклы, которые уже прошли «боевое крещение» в путешествиях, увидеть как заводские примеры автодомов и кемперов, так и самодельных, пообщаться с их владельцами, узнать об интересных маршрутах, послушать доклады спикеров на различные темы автомототуризма, посетить выставочную площадку производителей автодомов и товаров для автомототуризма и приобрести у них интересующую продукцию со скидкой, а также прочувствовать саму атмосферу дружного сообщества автомотопутешественников, найти своих единомышленников и новых друзей.

Для участников: 1-7 июня 2022 года

Участие платное.

Регистрация на сайте фестиваля

https://русскиедороги.рф/

Для гостей: 4-5 июня 2022 года

Часы работы выставки:

4 июня с 10 до 19 часов

5 июня с 10 до 16 часов

Вход платный. 300 рублей с человека. Дети до 14 лет и питомцы бесплатно! Билет действует оба дня выставки.

Место проведения: Мастрюковские озера, «Фестивальный парк», поляна Грушинского фестиваля (135 км трассы Самара-Тольятти). Координаты: 53.473006, 49.908594.