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В Самарской области продолжится цифровизация отрасли туризма



В рамках 29-ого Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure состоялась рабочая встреча министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова с руководителем офиса цифровых решений МТС Алексеем Роговцевым.



«Мне был представлен новый дашборд с аналитикой российского турпотока на базе больших данных МТС. Дополнительно были обсуждены вопросы возможности анализа направлений выезда жителей Самарской области в другие регионы с целью отдыха, а также анализа локального туристического потока», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.



Министерством туризма Самарской области совместно с ПАО «МТС» была достигнута договоренность о пилотном использовании новой аналитической панели с целью выработки решения ее дальнейшего использования на постоянной основе.



Кроме этого, состоялась встреча с Генеральным директором сервиса бронирования отелей МТС Travel Вадимом Мельниковым, на которой обсуждались вопросы продвижения туристических возможностей Самарской области с помощью инструментов МТС Travel.



Напомним, что в текущем году компанией МТС Travel был разработан онлайн-путеводитель по Самарской области. В настоящее время сервис предлагает гостям региона более 400 объектов размещения для бронирования по всей губернии.



Также на встрече договорились о дальнейшем сотрудничестве в реализации рекламных кампаний по продвижению возможностей отдыха в Самарской области, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО