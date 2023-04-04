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В Самарской области появятся новые туристическое объекты

4 апреля 2023 10:58
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В Самарской области появятся новые туристическое объекты

В понедельник, 3 апреля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и крупнейших муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов. Ключевым вопросом стали перспективы развития туристической отрасли и реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об итогах развития сферы гостеприимства в минувшем году рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Результатом реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» должно стать увеличение к 2030 году количества поездок граждан внутри страны в два раза. Это позволит существенно увеличить число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП Российской Федерации. Сегодня в регионах развернута работа по повышению доступности внутреннего туризма, созданию и модернизации туристской инфраструктуры, повышению качества и узнаваемости внутренних направлений и совершенствованию качества услуг.

В Самарской области за последние пять лет турпоток увеличился в 2,5 раза. Это стало итогом работы по формированию комфортной туристической среды, развитию туристической инфраструктуры, мерам по повышению доступности и популяризации туризма.

«Благодаря федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов» в минувшем году 7,6 тысячи самарских школьников с 5-го по 9-й класс приняли участие в экскурсионных туристических поездках, посетили достопримечательности и туристические объекты в городах Самара, Тольятти, Сызрань, на территории национального парка «Самарская Лука»,  сообщил Артур Абдрашитов.

Важнейшим направлением работы остается создание туристической инфраструктуры: новых отелей, кемпингов, туристических маршрутов и информационных центров. В 2022 году Самарская область победила в федеральном конкурсе и получила федеральную поддержку, которая позволит поддержать частные инициативы по созданию некапитальных средств размещения туристов (планируется построить порядка 15 кемпингов), а также обустроить новые пляжи, открыть пункты питания и туристические маршруты. Фестиваль «Жигулевское море» получит субсидию в рамках поддержки и продвижения событийных мероприятий.

«Туризм – это та сфера, которая развивается в нашем регионе очень бурно. Туристы приносят в экономику дополнительные средства, которые позволяют развиваться гостиничному бизнесу, сфере общественного питания, транспорту, многим смежным отраслям. Наши усилия по развитию туризма должны продолжаться. Этому способствует национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Здесь у нас есть хорошие результаты. В текущем году мы получим порядка полумиллиарда рублей на предоставление грантов и субсидий участникам туристического рынка на развитие инфраструктуры, создание новых средств размещения. Это будет способствовать повышению качества обслуживания туристов, повышению доступности услуг. Конечно, очень важно создавать дополнительные туристические объекты, мы также этим активно занимаемся. В этом году планируется открытие Третьяковской галереи, ведется строительство планетария: открытие этого объекта запланировано на следующий год. В текущем году мы завершим реставрацию уникального архитектурного памятника усадьбы Самариных в Приволжском районе. В Сызрани будет реализован проект туристского кода центра города (монтаж указателей, вывесок, реставрация фасадов и подсветка исторических зданий), будет построена смотровая башня и туристическая тропа на горе Светелка в Шигонском районе. Уверен, что новые объекты вызовут интерес у туристов», – рассказал Виктор Кудряшов.

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Более чем на треть готов гостиничный комплекс категории четыре звезды недалеко от Самарского областного онкологического центра. Здесь будет 200 номеров для размещения гостей, приехавших в регион с лечебными целями.

  В 2022 году подписан договор о реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Отважный» на территории туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука» с четырьмя горнолыжными трассами. Обсуждаются планы по расширению действующего горнолыжного комплекса «Красная Глинка».

На оперативном совещании обсудили и тему предстоящих субботников. Из-за необычайно ранней весны месячник по уборке территорий стартовал намного раньше, чем в прошлом году. Председатель областного Правительства призвал неравнодушных жителей области проявить активность и выйти на весенние общественные работы по уборке улиц.

 

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