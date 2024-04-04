В Самарской области определены новые объекты в рамках реализации проекта "Земля для туризма"

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2 новых объекта туристического интереса определены на территории Самарской области в I квартале 2024 года в рамках проводимых работ по проекту «Земля для туризма»:

- Святой источник Феодоровской иконы Божией Матери (православный комплекс "Святой источник"), расположенный в городе Сызрань, пос. Новокашпирский - один из крупнейших паломнических центров Самарской области;

- Свято-Богородичный Казанский монастырь (село Винновка).

Оперативный штаб не мог оставить без внимания церкви и монастыри, являющиеся местами паломничеств верующих и туристов. Подготовлены предложения по земельным участкам (территориям), расположенным в их непосредственной близости.

Напоминаем, что проект "Земля для туризма" был запущен Росреестром в 2022 году с целью выявления земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в туристическую деятельность.