В Самарской области на санаторно-курортный отдых тратят в среднем 23 тысячи рублей

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов страны по доходам санаторно-курортной отрасли в 2023 году, включая высокий сезон лета и бархатный сезон в сентябре.

В Самарской области на санаторно-курортный отдых турист потратил в среднем 23 тысячи рублей.

По данным Санатории-России.рф, доходы санаториев Самарской области, где отдохнули 87 тысяч человек, выросли на 17% до 1 млрд 973 млн рублей в этом году. В целом, доходы санаториев Приволжского федерального округа составили 19,7 млрд рублей за первые 9 месяцев 2023 года, что на 12% больше, чем в прошлом году. В санаториях Приволжья в этом году уже отдохнули более 865 тысяч человек.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рекордные доходы санаторно-курортных учреждений позволяют рассчитывать, что вырученные средства будут направлены на ремонт номерного фонда, закупку современного оборудования, повышение комфорта и сервиса для гостей санаториев.

В топ-5 Приволжского федерального округа по доходам санаторно-курортных учреждений вошли:

1. Республика Башкортостана - 4 млрд 909 млн рублей (+13%), 182 тыс. чел. отдохнувших.

2. Республика Татарстан - 3 млрд 472 млн рублей (+17%), 116 тыс. чел.

3. Пермский край - 2 млрд 636 млн рублей (+17%), 97 тыс. чел.

4. Самарская область - 1 млрд 973 млн рублей (+17%), 87 тыс. чел.

5. Удмуртия - 1 млрд 182 млн рублей (+10%), 63 тыс. чел.