В Самаре завершен сезон прогулок по Волге

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание движения судов. С 11 октября 1,5-часовые прогулки по Волге отменяются.

Также с субботы начнет действовать новое расписание на пригородных линиях водного транспорта. Теплоход из Самары в Зольное будет отправляться один раз в день в 08:30, обратный рейс — в 15:00.

Изменены отправления с других причалов: от Поляны Фрунзе ежедневно в 09:30, по выходным — в 10:00; от Ширяево — ежедневно в 11:05, по субботам из Самары — в 09:30, пишет Самара-МК.