В Самаре после перерыва заработал Парк Дружбы народов

В Самаре появился еще один туристический объект: после многомесячного перерыва начал работу Парк дружбы народов (Этнопарк дружбы народов), который находится в жилом районе Волгарь. Об этом в ответе на запрос 63.RU сообщили в региональной общественной организации «Союз народов Самарской области».
График работы этнопарка с 28 июня 2022 года выглядит следующим образом:
понедельник — выходной;
вторник, четверг с 11:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 20:00 — обзорные часовые экскурсии по этнопарку с посещением 2 национальных домов по единому графику:
среда, пятница с 11:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 20:00 —
мини-экскурсии в 7–10 национальных домах и подворьях (по 10–15 минут).
— Кроме традиционных обзорных экскурсий по этнопарку и экскурсий в национальных домах в ближайшее время начнут работать мастер-классы (плетение кукол-оберегов, роспись по дереву, ковроткачество, валяние валенок, приготовление национальных блюд, вышивка, бисероплетение и другое), — говорится в ответе на запрос.
Полная стоимость билетов с 28 июня по 31 июля составляет 300 рублей с человека. Со 2 августа полная стоимость будет 500 рублей. Есть льготы, пишет 63.ру.
Парк дружбы народов в Самаре открыли в сентябре 2021 года. Затем он поработал до ноября 2021 года, когда его закрыли на зиму. И в 2022 году открыли только в конце июня.