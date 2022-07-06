В Самаре после перерыва заработал Парк Дружбы народов

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В Самаре появился еще один туристический объект: после многомесячного перерыва начал работу Парк дружбы народов (Этнопарк дружбы народов), который находится в жилом районе Волгарь. Об этом в ответе на запрос 63.RU сообщили в региональной общественной организации «Союз народов Самарской области».

График работы этнопарка с 28 июня 2022 года выглядит следующим образом:

понедельник — выходной;

вторник, четверг с 11:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 20:00 — обзорные часовые экскурсии по этнопарку с посещением 2 национальных домов по единому графику:

1-я экскурсия: 11:00–12:00;

2-я экскурсия: 12:30–13:30;

3-я экскурсия: 14:00–15:00;

4-я экскурсия: 15:00–16:00;

5-я экскурсия: 16:30–17:30;

6-я экскурсия: 18:00–19:00;

7-я экскурсия: 19:00–20:00 (только суббота);

среда, пятница с 11:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 20:00 —

мини-экскурсии в 7–10 национальных домах и подворьях (по 10–15 минут).

— Кроме традиционных обзорных экскурсий по этнопарку и экскурсий в национальных домах в ближайшее время начнут работать мастер-классы (плетение кукол-оберегов, роспись по дереву, ковроткачество, валяние валенок, приготовление национальных блюд, вышивка, бисероплетение и другое), — говорится в ответе на запрос.

Полная стоимость билетов с 28 июня по 31 июля составляет 300 рублей с человека. Со 2 августа полная стоимость будет 500 рублей. Есть льготы, пишет 63.ру.

Парк дружбы народов в Самаре открыли в сентябре 2021 года. Затем он поработал до ноября 2021 года, когда его закрыли на зиму. И в 2022 году открыли только в конце июня.