Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -7, -9°С, днем 0, -2°С. Местами гололедица.
13 января в регионе местами снег, гололед, до -5°С
Мужчина госпитализирован.
В Самаре на пешеходном переходе мужчина попал под колеса "Москвича"
К административной ответственности привлечен водитель, совершивший проезд на запрещающий сигнал светофора.
Водитель маршрутного автобуса в Самаре нарушил ПДД 
Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическое мероприятие со школьниками
Сотрудники полиции Самарской области провели профилактическое мероприятие со школьниками
Баскетбольная «Самара» дома уступила «МБА»
Баскетбольная «Самара» дома уступила «МБА»
Психолог рекомендовал восстановить режим сна после новогодних праздников
Психолог рекомендовал восстановить режим сна после новогодних праздников
в 2024 году активнее всего искали сотрудников в сфере продаж
В 2024 году активнее всего искали сотрудников в сфере продаж
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.91
-0.38
EUR 105.05
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Свой творческий вечер на сцене Самарского драмтеатра проведет Альберт Макаров
В День фигурного катания в Самарской области состоялись массовые физкультурные мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала

12 января 2025 12:59
169
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала

В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

"Пообщался с Екатериной Роговой – экскурсоводом, которая знакомит туристов с Самарой, хорошо знает главные достопримечательности и историю города.

Говорили в целом о развитии города, туризма, что особенно актуально в преддверии 450-летия Самары, и о конкретных моментах, на которые важно обратить внимание. Это и восстановление исторических зданий, и открытие туристических центров в разных районах, и разработка новых экскурсионных маршрутов, которые будут интересны не только приезжим, но и коренным жителям Самары.

Подошли ко мне и ремесленники, которые делают своими руками очень достойные и интересные вещи и сувениры из кожи, металла, тканей, пряжи, бусин и т.д. Конечно, каждому хотелось бы продавать свою продукцию в красивом домике, стилистически оформленном. Полностью поддерживаю это стремление, абсолютно уверен, что это правильно, цивилизованно и эстетично. Дал поручение департаменту экономического развития, инвестиций и торговли индивидуально с каждым мастером обсудить создание комфортных условий для торговли. Мастеров пока немного ко мне обратилось, но я уверен, что к лету станет больше. Были бы условия, а таланты найдутся

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников и ветеранов прокуратуры Самарской области
12 января 2025, 12:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников и ветеранов прокуратуры Самарской области
Уже более трехсот лет ваше ведомство стоит на  страже законности, правопорядка, интересов граждан и служит надежной опорой российского государства. Общество
142
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
11 января 2025, 12:19
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
Как рассказал заместитель главы Самары Александр Андриянов, в январе объемы вывозимого снега с улиц областного центра увеличены до 8,2 тысячи тонн в сутки. Экология
465
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
11 января 2025, 11:11
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
 Отбор осуществляется из 70 общественных территорий. Благоустройство
1329
В центре внимания
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
12 января 2025  12:59
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
167
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников и ветеранов прокуратуры Самарской области
12 января 2025  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников и ветеранов прокуратуры Самарской области
148
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
11 января 2025  12:19
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
466
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
11 января 2025  11:11
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
1337
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
10 января 2025  13:04
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
611
Весь список