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В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

"Пообщался с Екатериной Роговой – экскурсоводом, которая знакомит туристов с Самарой, хорошо знает главные достопримечательности и историю города.

Говорили в целом о развитии города, туризма, что особенно актуально в преддверии 450-летия Самары, и о конкретных моментах, на которые важно обратить внимание. Это и восстановление исторических зданий, и открытие туристических центров в разных районах, и разработка новых экскурсионных маршрутов, которые будут интересны не только приезжим, но и коренным жителям Самары.

Подошли ко мне и ремесленники, которые делают своими руками очень достойные и интересные вещи и сувениры из кожи, металла, тканей, пряжи, бусин и т.д. Конечно, каждому хотелось бы продавать свою продукцию в красивом домике, стилистически оформленном. Полностью поддерживаю это стремление, абсолютно уверен, что это правильно, цивилизованно и эстетично. Дал поручение департаменту экономического развития, инвестиций и торговли индивидуально с каждым мастером обсудить создание комфортных условий для торговли. Мастеров пока немного ко мне обратилось, но я уверен, что к лету станет больше. Были бы условия, а таланты найдутся