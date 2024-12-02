В Самаре обсудили развитие туристического кода

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Общественная палата Самарской области организовала круглый стол по обсуждению реализации проекта «Туристский код» и обустройству туристического центра города.

Особое внимание при обсуждении уделили уже реализованной инициативе архитекторов Дмитрия и Марии Храмовых, писателя Дениса Либстера и иллюстратора Елены Загородневой по установке стационарных арт-объектов «шишиги». Всего в Самаре установлено 27 фигурок размером не более 15 см в 10 локациях.

Общественная инициатива установки «шишиг» вызвала массу дискуссий среди разных городских сообществ. Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии Самарской Епархии русской православной церкви, отметил связь фигурок с самарским фольклором и отсутствие широкого обсуждения с жителями реализации проекта.

Члены Общественной палаты Самарской области выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и участию в процессе принятия решений, направленных на развитие туристического потенциала Самары, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия города.