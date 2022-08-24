В Самаре на улице Ленинградской заработал мобильный туристский информационный центр Москвы

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23 августа на пешеходной улице Самары Ленинградской установили мобильный туристский центр города Москвы в целях популяризации туристических возможностей города Москвы и Самарского региона.

Данное мероприятие реализовано в рамках соглашения министерства культуры Самарской области и Комитета по туризму города Москвы. Так же в рамках данного соглашения в июле была реализована рекламная кампания в Москве – были размещены баннеры и билборды, демонстрирующие туристические возможности Самарской области.

На мобильном ТИЦ Москвы расположен QR код, при переходе по которому можно попасть на туристический сервис RUSSPASS, где представлена информация о событиях обоих регионов. На портале размещены природные объекты, памятники, музеи и театры, рестораны и гостиницы, туристические маршруты по Самарской области и другим регионам России.

Совместно с RUSSPASS был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на демонстрацию и информирование туристов о туристических возможностях Москвы и Самарского региона, с которыми жители и гости Самарской области смогут лучше познакомиться до 30 августа.

Каждый участник турбизнеса региона может стать партнером RUSSPASS и делиться полезной информацией о своем объекте с потенциальными гостями региона, сообщает пресс-служба минтуризма СО.

Фото: пресс-служба минтуризма СО