В России появился новый вид туризма

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В России появился сельский вид туризма. Соответствующий закон Госдума приняла на сегодняшнем заседании, пишет ФедералПресс.

«Сельским туризмом» предлагается считать поездки, предусматривающие посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек», – говорится в документе.

Цель данного вида туризма будет состоять в том, чтобы приобщить россиян из мегаполисов к традиционному укладу жизни, познакомить с сельскохозяйственными работами без извлечения материальной выгоды. Туристам будут предоставлять временное размещение, организацию досуга, экскурсии.

В документе указывается, что поддержку сельского туризма включат в перечень основных направлений, по которым ведется господдержка, передает «Парламентская газета»