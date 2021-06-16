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В России появился новый вид туризма

16 июня 2021 13:14
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В России появился новый вид туризма

В России появился сельский вид туризма. Соответствующий закон Госдума приняла на сегодняшнем заседании, пишет ФедералПресс.

«Сельским туризмом» предлагается считать поездки, предусматривающие посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек», – говорится в документе.

Цель данного вида туризма будет состоять в том, чтобы приобщить россиян из мегаполисов к традиционному укладу жизни, познакомить с сельскохозяйственными работами без извлечения материальной выгоды. Туристам будут предоставлять временное размещение, организацию досуга, экскурсии.

В документе указывается, что поддержку сельского туризма включат в перечень основных направлений, по которым ведется господдержка, передает «Парламентская газета»

Теги: сельский туризм туризм

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