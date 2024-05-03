В РФ утвердили концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

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Правительство РФ утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Предполагается создание инфраструктуры для комфортных и безопасных условий для путешествий, повышения качества услуг дорожного сервиса и доступности туристических объектов, сообщил Минтранс России 2 мая.

Концепцию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе в 2024–2025 годах пройдет разработка программы развития автотуризма с планом мероприятий, обсуждение новых мер господдержки и подготовка интерактивной карты с автомобильными туристическими маршрутами. Пилотным маршрутом станет Санкт-Петербург – Владивосток, на картах будут указаны локации размещения объектов туристической инфраструктуры и дорожного сервиса, пишут "Известия".

Второй этап продлится с 2025 по 2035 год. В течение десятилетия предполагается совершенствование законодательства и мер господдержки, работа над ростом сети автотуристических маршрутов и объектов инфраструктуры, запуск интерактивной карты с этими объектами и сбор обратной связи от автотуристов для оценки качества услуг.

«Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.