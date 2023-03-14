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В новом сезоне туристов в Самарской области встретит онлайн-путеводитель по региону

14 марта 2023 10:34
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В новом сезоне туристов в Самарской области встретит онлайн-путеводитель по региону

В Самарской области запущен новый онлайн-путеводитель для туристов, сообщает цифровая экосистема МТС. Гид от МТС Travel будет приходить прибывающим в регион в приветственном SMS-сообщении. Он поможет туристам сориентироваться в местных достопримечательностях и познакомит с особенностями региона.

 В гиде собрана информация о знаковых местах региона, традиционных блюдах местной кухни и необычных туристических маршрутах. Гости Самарской области узнают, как встретиться с товарищем Суховым на самарской набережной, где Илья Репин писал Бурлаков, почему Самару называют родиной слонов, и где можно прикоснуться к настоящим космическим аппаратам. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов относительно путешествий по региону – по мистическим местам Поволжья, Жигулевским горам, самым красивым смотровым площадкам, старинным городам и тематическим паркам.

«Ежегодно эксперты туристической отрасли отмечают рост интереса к Самарской области. В 2022 году турпоток в наш регион установил абсолютный рекорд и составил более 2,5 миллионов туристов. Уже несколько лет в области работают цифровые сервисы МТС для путешественников – аудиогиды по городам Самарской области «Виртуальная прогулка» и по национальному парку «Самарская Лука». С помощью нашего нового сервиса МТС Travel гости смогут удобно и безопасно бронировать и оплачивать жилье в разных городах области. А представленный онлайн-путеводитель поможет сориентироваться в достопримечательностях и тонкостях местного туризма», — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Самарской области, подборками маршрутов, материалами об истории и культуре региона и рекомендациями туристов и местных экспертов.

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