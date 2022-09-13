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В Москве стартовала ежегодная международная форум-выставка «Отдых Leisure 2022»
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В Москве стартовала ежегодная международная форум-выставка «Отдых Leisure 2022»

13 сентября 2022 17:39
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Самарская область в этом году выступает в качестве региона-партнера выставки.

Сегодня, 13 сентября, в Москве стартовала ежегодная международная форум-выставка «Отдых Leisure 2022», с которой традиционно начинается осенне-зимний туристический сезон в России. Самарская область в этом году выступает в качестве региона-партнера выставки. В открытии принял участие министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«ОТДЫХ Leisure 2022» – это главное деловое мероприятие в России перед осенне-зимним туристическим сезоном, которое объединяет более 10 000 профессионалов отрасли – от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до глав крупных российских и зарубежных компаний, а также руководителей туризма в субъектах РФ.

Участие в выставке позволяет продемонстрировать широкому кругу лиц возможности отдыха в Самарском регионе. Объединенный стенд 63 региона работает в центральной части выставки, на которой представлены многочисленные программы осеннего и зимнего отдыха, оздоровительные и СПА-комплексы, городские и загородные объекты размещения, а также отдых на природных территориях. Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров уделяет пристальное внимание развитию туризма, отмечая возрастающую роль туризма в экономике: «С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма».

Уже сегодня системная работа Областного правительства в туристической отрасли дает заметные результаты: наш регион входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. За период с января по июль 2022 года 63 регион посетило 1,52 млн, что больше на 90,4% аналогичного периода 2021 года. При этом важной тенденцией является еще более значительное увеличение объема трат туристов. С января по июнь 2022 года они составили 7,42 млрд. рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного периода 2021 года (3,19 млрд. рублей).

В первый день работы выставки стенд Самарской области посетила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «Мы обсудили предложения зимнего отдыха в Самарской области, новую рекламную компанию по продвижению туристических возможностей региона в осенне-зимнем сезоне, а также новые зимние предложения по программе национального туристического маршрута «Жигулевские выходные», – прокомментировал Артур Абдрашитов.

Министр туризма Самарской области поблагодарил руководителя Федерального агентства по туризму за грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Особенно ценно, что на федеральном уровне был поддержан «Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – 2023», который пройдет на ледяной акватории Жигулевского моря и непосредственно на обновленной набережной в городе Тольятти», – подчеркнул Артур Абдрашитов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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