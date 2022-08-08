В Москве на ВДНХ прошёл российский туристический форум «Путешествуй!»

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С 4 по 7 августа в Москве, на площади Промышленности ВДНХ в павильоне № 55 прошёл российский туристический форум «Путешествуй!». Это масштабное отраслевое мероприятие для всех, кто интересуется развитием внутреннего и въездного туризма в нашей стране: в программе — мастер-классы, выступления известных тревел-блогеров, выставка туристических маршрутов и курортов.

АНО «Национальные приоритеты» и Ростуризм создали большую карту России на ВДНХ, которую можно найти на площади Промышленности. Карта — ключевой-арт объект форума, а так же уникальный объект стрит арта: 3D рисунок на асфальте, площадью 560 м2. Карта направлена на знакомство посетителей ВДНХ с 26 ключевыми городами и объектами национальных туристических маршрутов, которые уже прошли экспертную оценку Ростуризма и являются частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В числе них национальный туристский маршрут «Жигулевские выходные», который был представлен 6 августа на «Мастерской национальных туристических маршрутов».

Чтобы посетители могли познакомиться ближе с национальным туристическим маршрутом, около каждого города размещен QR-код, при переходе на который можно узнать полное описание и особенности маршрута на сайте Russia.Travel.

Подробнее о «Жигулевских выходных» здесь, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО