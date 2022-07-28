В Крыму для посещения туристов открыли пещеру "Таврида"

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Пещеру "Таврида" с протяженностью экскурсионного маршрута около 500 метров официально открыли для посещения туристов, в том числе с ограниченными физическими возможностями, передает РИА Новости. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Такие объекты уникальны, все прилагали усилия, чтобы объект сберечь и сделать его доступным для посещения туристами, крымчанами… Объект будет полностью оборудован для посещения маломобильными гражданами, он находится в горизонтальной плоскости, не имеет лестниц, все меры безопасности будут соблюдены ", - сказал на церемонии открытия Аксенов.

КФУ, в ведении которого находится объект, инвестировал в этот проект около 150 миллионов рублей, отметил глава республики.

Протяженность подземного маршрута 485 метров, он включает 11 обзорных площадок, художественное освещение, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов. В пещере можно будет увидеть голограммы древних животных, в том числе саблезубого тигра со звуковым сопровождением, а также экспозицию из минералов возрастом 45 миллионов лет.

Старший преподаватель КФУ, спелеолог и первооткрыватель пещеры Геннадий Самохин сообщал ранее, что за день пещеру может посещать до тысячи человек. Экскурсия длится 50 минут, стоимость билетов для взрослых 500 рублей, для детей 350 рублей. Самохин сказал, что для отдельных категорий планируется сделать вход бесплатным, в том числе для участников операции на Украине.

Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет. Ученые уверены, что общая протяженность еще неразведанных ходов превышает 10 километров.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Макеев