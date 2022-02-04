В департаменте туризма Самарской области подвели итоги 2021 года

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Прошлый год для туристической отрасли Самарской области региона стал успешным, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Так, в 2021 году туристский поток в регион вырос на 30, 2 % по сравнению с 2020 годом и составил более 1 млн 710 тыс. человек.

«Самарская область – один из привлекательных регионов для туристов. Мы это увидели во время проведения Чемпионата мира по футболу, когда к нам приехали свыше полумиллиона иностранных болельщиков. Конечно, на развитие туристической отрасли повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Закрытие внешних границ дало мощный импульс развитию внутреннего туризма – идет взрывной рост», – отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Системная работа регионального Правительства и личное внимание к развитию отрасли губернатора Дмитрия Азарова дает ощутимые результаты. Увеличение туристического потока в регион имеет позитивный финансовый резонанс для региона. Так, показатель трат туристов в прошедшем 2021 году составил 9,69 млрд руб. (+41,5% к 2020 г. (6,85 млрд руб.) и выше на 68,9 % к 2019 г (5,73 млрд рублей), что, в конечном итоге, влияет на индекс инвестиционной привлекательности региона. «Туристическая отрасль, на мой взгляд, сегодня является одной из самых привлекательных для инвесторов. На территории Самарской области сегодня реализуется ряд проектов, направленных на увеличение туристической привлекательности региона», – подчеркнул Глава региона.

В рамках реализации первого федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» между Правительством Самарской области и Акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ» 19 ноября 2021 года было подписано соглашение о долгосрочном взаимодействии по развитию туристских территорий Самарской области, включая в том числе проекты туристско-рекреационных кластеров «Самарская Лука» и «Сокольи горы».

В настоящее время разработана концепция мастер-плана туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука». Она была сформирована в рамках Всероссийского Конкурса на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров (ТРК) в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий, организатором которого выступило Агентство стратегических инициатив.

Начата работа по выделению необходимых земельных участков. На территории ТРК располагаются две особо охраняемые природные территории – это национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский природный биосферный заповедник им. И. И. Спрыгина. При этом в состав кластера входит целый ряд населенных пунктов городского округа Жигулевск, Ставропольского и Волжского муниципальных районов Самарской области. Участки для реализации инвестиционных проектов будут сформированы непосредственно внутри населенных пунктов.

В конце прошлого года был принят проект планировки территории села Ширяево городского округа Жигулевск, в рамках которого сформированы участки для реализации целого ряда инвестиционных проектов. В первую очередь средств размещения для туристов и объектов общественного питания. По горе Светелка начато проектирование работы по благоустройству, в том числе современной смотровой площадки на вершине этой горы. По селу Переволоки и Голубому озеру разработаны концепции. В рамках перечня стратегических проектов в Клявлинском районе в 2021 году начата реализация проекта строительства эко-отеля «Родник».

Анализ итогов прошлого года показал, что чаще всего в Самарскую область приезжают из Оренбургской области, Москвы, Ульяновской области, Республик Татарстан и Башкортостан, Московской, Саратовской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Тюменской области.

Большинство приезжих туристов – мужчины 59%, женщин – 41%. Средний возраст туриста, приехавшего в Самарскую область, 38 лет (в 2020 г. 39 лет), без детей путешествуют 92% туристов, с детьми 8% (в 2020 г. без детей – 94%, с детьми – 6%). Среднее значение продолжительности поездки составляет 3 суток (63%), а 14% туристов совершили 2-3 поездки в Самарскую область в течение года.

«Экологический туризм для Самарской области остается одним из наиболее приоритетных видов туризма. Осуществляется благоустройство экологических маршрутов и это происходит не только в рамках государственной программы Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы, но и за счет средств крупных корпораций и предприятий. В 2021 году были проведены работы по благоустройству экологических маршрутов. На Царевом кургане, при поддержке ПАО «Сбербанк» установлено 18 элементов туристской навигации и благоустройства: информационные стенды, туристические карты и указатели, а также лавочки и перголы, также были проведены работы по благоустройству на территории городка Барсуков», – отметил заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Ежегодно порядка 100 тысяч человек совершают свое восхождение на гору Стрельная. К ее вершине ведет оборудованная пешеходная тропа, которая обеспечивает безопасность туристов и сохраняет местную флору и фауну. В связи с повышенным спросом к туристскому объекту, а также с целью разделения потоков туристов для обеспечения безопасности их пребывания на горе, в том числе организованных групп туристов, пребывающих на автобусах, и индивидуальных туристов на личном автомобильном транспорте, в рамках государственной программы выполнено обустройство второй очереди пешеходной тропы к экскурсионному маршруту, ведущему на вершину горы.

Несмотря на существовавшие ограничения в 2021 году было организовано много событий в привычном офлайн формате, которые стали особенно популярными для туристов. Благоприятный эффект дало изменение формата некоторых мероприятий. Например, фестиваль «Волгафест» из трехдневного превратился в двухнедельный. Согласно данным, полученным с помощью технологии big data, в период с 7 по 20 июня фестиваль набережных посетило более 515 тысяч человек. Столько же длился международный фестиваль искусств «Шостакович XX век». Это позволило гостям спланировать наиболее удобный график посещения мероприятий и ознакомиться с Самарской областью, не привязываясь к одному лишь уикенду. Такой эффект простимулировал дополнительный турпоток, поддержал предприятия отрасли. Также состоялся Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», в режиме онлайн прошел Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.

Самарская область приняла участие во всех этапах туристического кэшбека. С учетом активного летнего туристического сезона наиболее востребованной оказалась крайняя «волна». По результатам этого этапа программы можно судить о достаточно высоких показателях региона. Всего туристами было сделано 1168 броней на предложения гостиниц и туроператоров нашего региона на сумму 45 млн. рублей. Средняя продолжительность пребывания туриста в Самарской области составила 8 дней, что говорит об их заинтересованности в отдыхе на территории нашего региона. В новой «волне» туристического кэшбека планируют принять участие не менее 80 организаций Самарской области.

В 2021 году на территории Самарской области реализовано 13 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Они включают в себя строительство новых и оснащение существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание новых сервисов для туристов.