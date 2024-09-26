В аэропорту Курумоч появится необычный самолет

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В преддверии Всемирного дня туризма (27 сентября) на перроне международного аэропорта Курумоч появится необычный арт-объект. Это будет самолет, вручную расписанный художниками, пишет 63.ру.

Арт-объект — второй совместный проект аэропорта и Самарского реготделения «Союза художников России». Ранее в галерее прилета аэропорта открылась выставка самарских художников.

— Идеология наших проектов единая: для многих посещение Самары начинается именно в аэропорту, и мы хотим, чтобы первое впечатление было правильным — это живописный, гостеприимный регион, путешествие в который может стать незабываемым, — рассказал Михаил Берман, исполнительный директор международного аэропорта «Курумоч».

Замысел росписи самолета довольно прост — многие высокие идеи и технологии начинались с детской мечты о небе.

— Великие изобретатели и конструкторы воплотили свои мечты в летательных аппаратах и космических технологиях, а мы на ливрее нашего лайнера изобразили ассоциативный ряд, связанный с современной технологической мыслью и полетами, — отметил Денис Кандалин (Vertigo).

Арт-объект разместят на стоянке, где его будет хорошо видно пассажирам при рулении самолетов, — сфотографировать его из иллюминатора можно будет как при отправлении, так и по прилете в Самару.

Фото: пресс-служба аэропорта Курумоч