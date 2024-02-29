В 2024 году обновлена программа для участников круизов с посещением ООПТ

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Более 54 тысяч участников круизов посетили особо охраняемые природные территории федерального значения в 2023 году. Для туристов были доступны как речные, так и морские путешествия, во время которых можно было увидеть природные достопримечательности, недоступные во время «сухопутных» туров. В связи с ростом популярности круизных экскурсий, число и разнообразие маршрутов на предстоящий сезон станет шире.

«Интерес к особо охраняемым природным территориям у жителей России наблюдается не первый год. Поэтому, чтобы удовлетворить спрос, прорабатываются новые формы туризма. Так, в прошлом году благодаря перепрофилированию исследовательского судна «Профессор Хромов», состоялось 10 круизных рейсов по дальневосточным регионам: Камчатке, Чукотке и Сахалинской области. В предстоящем сезоне таких рейсов запланировано 13, включая посещение Дальневосточного морского заповедника в Приморье. Кроме того, специалисты ООПТ разработали экспресс-круизы по Чукотке и девятидневные программы по Северным Курилам», - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Участникам дальневосточных круизов предлагается в зависимости от маршрута посетить Курильский и Корякский заповедники, заказник «Малые Курилы», национальные парки «Берингия», «Командорские Острова» и «Остров Врангеля».

Впервые в круизные маршруты будет включён Дальневосточный морской заповедник в Приморье. Большая его часть – морская акватория. На сухопутной работают музей природы, создаётся ботанический сад редких растений островов залива Петра Великого. Круизы с посещением этих мест запланированы в июне и октябре.

Участников круизов, в маршрут которых включён «Курильский заповедник», ожидает новая локация. Это пешеходная экскурсия к самому большому по площади пресноводному водоёму на острове Кунашир озеру Песчаное. От Охотского моря его отделяют несколько метров. Гиды расскажут историю острова, какие народы в этих местах проживали и откуда здесь останки военной техники.

На территории самого северного государственного заповедника «Остров Врангеля» туристы могут встретить овцебыков, а на льдах прилегающей к островам морской акватории – белых медведей и тихоокеанских моржей. В заповеднике гнездятся около 50 видов перелётных птиц, здесь же единственная сохранившаяся в Азии крупная автономная гнездовая колония белых гусей.

Нацпарк «Берингия» на Чукотке в 2024 году примет два круизных тура. Программа включает посещение двух экологических троп, мыса Дежнёва, острова Колючин, горячих источников в долине реки Ключевая, птичьих базаров на острове Итыгран. Если повезёт, то в проливе Сенявина можно увидеть большие группы краснокнижных горбатых и серых китов, сивучей, моржей и нерп.

Шесть рейсов на атомном ледоколе «50 лет Победы» с заходом на территорию национального парка «Русская Арктика» запланированы в этом сезоне. Во время круиза туристов высаживают на Землю Франца-Иосифа.

«Маршрут пользуется спросом благодаря своей уникальности и комфортным условиям размещения гостей на ледоколе. Также, территории «Русской Арктики» посещают путешественники на яхтах ледового класса. Их маршруты зависят от ледовой обстановки и погодных условий. В основном, они посещают центральные острова архипелага Земля Франца-Иосифа. Продолжительность маршрутов от 12 до 30 дней», - рассказал директор нацпарка Александр Кирилов.

Туристы увидят арктические ландшафты и уникальные памятники природного наследия, могут встретить арктических животных, занесённых в Красную книгу – белого медведя, атлантического моржа, новоземельского северного оленя.

Тур «Заповедное ожерелье Байкала впервые состоялся в 2023 году, его планируют повторить и в этом сезоне. Особенность маршрута в том, что к части природных объектов можно добраться только на водном транспорте. Например, к острову Огой в проливе Малое Море в составе Прибайкальского национального парка.

Посещение около 20 особо охраняемых природных территорий входит в маршруты речных круизов по Волге, Каме, Енисею, Лене. Для развития этого направления при поддержке Минприроды России в национальных парках и заповедниках прорабатывают экскурсионные программы, оборудуют пешеходные тропы, открывают визит-центры и обустраивают инфраструктуру.