Узнали, как будет проходить очередной пресс-тур проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»

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15 сентября состоится пятнадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров. Цель проекта – наглядно, интересно и современно рассказать о туристическом потенциале Самарской области.



Пресс-туры осуществлялись каждую неделю на протяжении всего лета и продолжатся до конца сентября 2021 года. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Участники пресс-туров покоряли горы Самарской Луки, изучали флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомились с историей муниципальных районов, ходили под парусом и первыми знакомились с новыми объектами туристического размещения.

В этот раз журналисты и блогеры отправятся на эко-ферму «В моих лугах» (село Новый Буян). 12 га простора в 70 км от города! Достаточно близко, чтобы приехать на экскурсию и не устать от дороги, но и достаточно удаленно от городской суеты. Представители медиа познакомятся с программой «Бараний тур», в которую включены мастер-класс по приготовлению идеального соуса к мясу, экскурсия по ферме, посещение фермерского зоодворика, знакомство с аляскинскими маламутами.

Глава региона неоднократно отмечал, что отрасль туризма может стать настоящим драйвером развития экономики региона. О правильности выбранной стратегии развития туристического потенциала региона свидетельствует растущий поток туристов в нашу область: за первые 7 месяцев текущего года был поставлен абсолютный рекорд – более одного миллиона человек посетили Самарскую область.

Фото: пресс-служба правительства СО