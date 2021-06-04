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Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре

4 июня 2021 12:20
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Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре

Уникальный музей инженерных войск Центрального военного округа на двух паромах, совершающий из Уфы в Волгоград самый протяженный в истории сплав по внутренним рекам России, пришвартуется 7 июня на речном вокзале Самары. Его с 11:00 часов бесплатно смогут посетить все желающие.

Музей размещён на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005.  Буксировка паромов обеспечивает  16  новейших инженерных катера БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году.  На демонстрационном пароме представлены как раритетные экспозиции инженерного вооружения, так и современные образцы и техника,  в том числе роботы «Кобра» и «Скарабей».

Речной переход приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По пути следования понтонеры 1 июня останавливались в Ульяновске, также запланированы остановки в Самаре и Саратове. Незапланированные остановки по многочисленным просьбам жителей 2 раза были в Республике Татарстан: в Набережных Челнах и районном центре Актаныш.

К 22 июня подразделение прибудет Волгоградское водохранилище. Здесь в День Памяти и Скорби на реке Волге у историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» состоится акция памяти инженерных войск с участием паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

Фото: скрин видео

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Теги: Мероприятия Музей на пароме ЦВО

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