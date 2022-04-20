Турпоток в южные регионы России с мая по сентябрь составит более 10 миллионов человек

140

Это на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что весной и летом ведомство рекомендует городские поездки в Волгоград, Калининград, Казань, Самару, Ростов-на-Дону, а также активные путешествия по стране – на Байкал, Камчатку, в Красноярский край.

Отдохнуть с целью оздоровления Ростуризм советует в Тюмени, Кавказских Минеральных Водах, на Алтае, а провести время у воды в Ярославской, Тверской, Нижегородской областях. Догузова добавила, что осенью будет дан старт очередному этапу продаж в рамках программы туристического кешбэка, передает Радио Маяк.