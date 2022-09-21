турпоток в Турцию не снизится из-за проблем с картами "Мир"

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Трудности с использованием карт "Мир" в Турции не повлияют на туристический поток из России в эту страну. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Турпоток из России в Турцию от сложностей с картами "Мир" не пострадает. Все опрошенные туроператоры сходятся в том, что фактор приема российских карт на территории той или иной страны не определяет степень интереса к направлению как таковой. Особенно в условиях острейшего дефицита на туристическом рынке. Это фактор дополнительного удобства туристов, не более", – говорится в сообщении.

В настоящее время туроператоры не наблюдают отказов россиян от поездок в Турцию и снижения спроса на путевки туда из-за сложностей с картами "Мир", отметили в АТОР.

В ассоциации напомнили, что прием карт "Мир" в Турции не остановлен, работать с ними прекратили только два частных банка страны. Три госбанка Турции продолжают работать с картами "Мир", но нестабильность приема наблюдается и у них.

Туристам рекомендуется обзаводиться картами банков, не находящимися под санкциями, и брать их с собой, в том числе в поездки в Турцию. Кроме того, рекомендуется при себе иметь наличные деньги – покупать доллары или евро или менять рубли на лиры в самой стране.

Как сообщалось, турецкий банк DenizBank приостановил проведение операций по картам "Мир" в конце прошлой недели. Также приостановлена выдача денег с карт российской платежной системы и другим крупным турецкий банк – Turkiye Is Bankasi (Isbank), передает Смотрим.