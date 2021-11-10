Туроператор в Турции забыл семью с 2 детьми из Самары

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Семья из Самарской области по вине туроператора заплатила за обратные билеты 93 000 рублей. Туристическое агентство не предупредило отдыхающих о переносе рейса на более ранний срок, в результате они были вынуждены остаться заграницей. Об этом сообщила жительница Самары.

Семья с двумя детьми осталась в чужой стране, в каждый лишний день проживания стоил немалых денег. Руководство отеля продлило проживание за неполную стоимость – 6200 рублей.

«Мы искали билеты, и с каждым поиском у нас седели волосы. Цена за четверых начиналась от 100 тысяч без багажа, при этом перелет включал в себя от 3–4 пересадок по аэропортам всего мира. С двумя детьми на руках. Это утомительно и неприятно. Если сначала билеты за 80 тысяч казались адом, то к утру, когда стоимость стала доходить до 200 тысяч и выше, мы уже надеялись хоть на 100», - отметила пострадавшая.

Семья всё-таки добралась до Москвы. Но неприятности на этом не закончились. Во «Внуково» самарцы уточнили, нужно ли забирать багаж и получили ответ, что вещи забирать не требуется. Позже выяснилось, что чемоданы и сумки все-таки было необходимо взять. Путешественники из-за этого во второй раз чуть не опоздали на очередной рейс.

В случае, если туристическая компания не захочет решить вопрос мирно, пострадавшая сторона готова обратиться в суд, сообщает ГТРК Самара.