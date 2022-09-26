Туристический двухэтажный поезд отправится из Самары в Волгоград

211

7 октября с железнодорожного вокзала Самары отправится двухэтажный туристический поезд в Волгоград, пассажирами которого станут участники двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

За время поездки туристы посетят памятник-ансамбль «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане, где узнают об истории сражения и создании мемориального комплекса, и станут свидетелями экспозиции «Оружие Победы» в музее-панораме. В рамках проекта «Вагон знаний» в пути следования школьников ждет познавательно-патриотическая программа. Юные путешественники смогут прикоснуться к истории своей страны и отдать дань памяти павшим героям. В воскресенье, 9 октября, поезд прибудет обратно в Самару.

В состав поезда включены комфортабельные двухэтажные купейные вагоны, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата.

В стоимость поездки включены билеты в купейные вагоны двухэтажного поезда, насыщенная экскурсионная программа, питание, билеты в музеи и на другие объекты экскурсионной программы. Детские группы сопровождают медицинские работники.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8-800-201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».