Туристические возможности губернии представлены на всероссийском форуме «Путешествуй!» в Москве

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Делегация Самарской области во главе с врио министра туризма региона Артуром Абдрашитовым принимает участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит с 12 по 16 июня в рамках международной выставки «Россия!» в Москве.

Российский туристический форум «Путешествуй!» – это инновационный формат мероприятия, объединяющий Форум, как платформу делового общения государства и бизнеса с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики, инвестиционного климата в сфере туризма, и первый в России туристический Фестиваль для аудитории путешественников.

«На открытой площадке совместно с АВТОВАЗОМ представили заместителю председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Чернышенко наш национальный туристический маршрут «Жигулёвские выходные» и наш бренд автомобильного туризма LADA Путешествует. Познакомили гостей выставки с лучшими автомобилями для путешествий марки Lada: Niva Travel, Niva Bronto, Vesta SW Cross NG, а также представили большой ассортимент аксессуаров для автотуризма, в том числе автобоксы-палатки», – прокомментировал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Туристический маршрут «Жигулевские выходные» включает в себя посещение Сызрани, Тольятти и Самары, что позволяет туристам за 4 дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку – биосферный резерват, входящий в список ЮНЕСКО, и Жигулевские горы. Маршрут наполнен самыми интересными активностями: осмотр коллекции живописи Художественного музея Самары, посещение городской усадьбы в Самаре с «погружением» в детство писателя Алексея Толстого, дегустация «Жигулевского», концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, потрясающая Волга и Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, мастер-класс по приготовлению местного торта «Паутинка», колокольный звон с башни Кремля в Сызрани.

Кроме того, заместителю председателя Правительства Российской Федерации были презентованы возможности Самарской области для автомобильного и промышленного туризма. Министр туризма Самарской области рассказал об открытии экскурсионной программы АВТОВАЗа.

«В ходе трехчасовой экскурсии гости посещают исторический музей АВТОВАЗа, коллекция которого насчитывает около 20000 экспонатов, в числе которых – раритетные и легендарные автомобили, а также уникальные концепт-кары. На производственной площадке гости знакомятся с ключевыми технологиями АВТОВАЗа. В прессовом производстве, которое является крупнейшим в Европе, можно увидеть линии штамповки кузовных деталей, формирующих облик автомобиля и его будущие характеристики: прочность, надёжность и безопасность. В цехе сварки кузовов можно полюбоваться слаженной работой сотен роботов, которые производят автоматическую сварку и с лёгкостью перемещают узлы кузова. Финальный этап производства автомобилей – сборочный конвейер – позволит проследить процесс изготовления LADA, от кузова до схода с линии. Гости воочию могут увидеть, как производятся бестселлеры российского автомобильного рынка», – рассказал врио министра.

Самарская область стабильно входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга среди регионов России. Правительство Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, работает над созданием качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, снятием административных барьеров для работы отрасли, а также развитием туристической инфраструктуры и логистики. По итогам 2023 года туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек.

Фото: министерство туризма Самарской области