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Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тыс рублей

27 октября 2021 09:14
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Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тыс рублей

Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тыс рублей, а на курорты Египта – до 450 тысяч в одну сторону, пишет газета "Известия" со ссылкой на Aviasales.

По данным издания, туроператоры ожидают полной загрузки отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября. Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку, сообщили изданию источники на рынке.

Как пояснили представители авиакомпаний и туроператоров, цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян турецкие и египетские курорты.

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