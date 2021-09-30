Тольятти - в десятке популярных направлений для путешествий летом 2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подводит итоги летнего сезона 2021 года и выявляет, какие стали самыми популярными направления для путешествий на машине этим летом.
Аналитики Tvil.ru отмечают, что туристы-автомобилисты чаще останавливались этим летом в нескольких городах. Вот популярный маршрут: Феодосия, Евпатория, Ростов-на-Дону, Керчь, Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж.
Наиболее популярные города, где туристы чаще всего останавливались летом в поездке на машине, ― Феодосия, Тольятти, Гагра, Воронеж, Банное, Ростов-на-Дону, Москва, Геленджик, Керчь и Санкт-Петербург.
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали летом 2021 жильё с парковкой для машины от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,3 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего было остановиться в Тольятти, дороже – в Санкт-Петербурге.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.
Десять популярных направлений для путешествий летом 2021:
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток