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Тольятти - в десятке популярных направлений для путешествий летом 2021

30 сентября 2021 09:55
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Тольятти - в десятке популярных направлений для путешествий летом 2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подводит итоги летнего сезона 2021 года и выявляет, какие стали самыми популярными направления для путешествий на машине этим летом.
Аналитики Tvil.ru отмечают, что туристы-автомобилисты чаще останавливались этим летом в нескольких городах. Вот популярный маршрут: Феодосия, Евпатория, Ростов-на-Дону, Керчь, Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж.

 
Наиболее популярные города, где туристы чаще всего останавливались летом в поездке на машине, ― Феодосия, Тольятти, Гагра, Воронеж, Банное, Ростов-на-Дону, Москва, Геленджик, Керчь и Санкт-Петербург.

По статистике Tvil.ru, туристы бронировали летом 2021 жильё с парковкой для машины от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,3 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего было остановиться в Тольятти, дороже – в Санкт-Петербурге.

 
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.
Десять популярных направлений для путешествий летом 2021:

  1. Феодосия – 3378 руб. / 6 ночей *
  2. Ростов-на-Дону – 2572 руб. / 1 ночь
  3. Геленджик - 3108 руб. / 6,5 ночи
  4. Санкт-Петербург - 3849 руб. / 4 ночи
  5. Банное – 2000 руб. / 1 ночь
  6. Воронеж - 1982,5 руб. / 14 ночей
  7. Гагра - 1929 руб. / 6 ночей
  8. Тольятти – 1300 руб. / 1 ночь
  9. Москва – 2631 руб. / 3 ночи
  10. Керчь – 3152 руб. / 1 ночь

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

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