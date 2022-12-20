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Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре

20 декабря 2022 11:40
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Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре

Яндекс Карты добавили в карточки Самары и других городов России разделы «Где поесть» и «Чем заняться» с тематическими подборками, которые генерирует нейросеть сервиса. Такие подборки пригодятся и жителям, и туристам. Они помогут планировать вечера, выходные и отпуск.

Чтобы найти подборки для нужного города, достаточно ввести его название в поисковой строке приложения или веб-версии Карт. Откроется карточка, а в ней вместе с информацией о городе — разделы «Чем заняться» и «Где поесть».

Первый включает в себя пять подборок: «Популярно» — здесь собраны самые посещаемые места города, «С детьми» — это обычно цирк, театры, игровые площадки, в отдельной подборке находятся музеи. А кроме этого, места для прогулок «В городе» и «На природе»: там можно выбрать, посмотреть ли достопримечательности или просто прогуляться среди деревьев.

В разделе «Где поесть» собраны лучшие в городе кафе и рестораны и есть фильтры по блюдам. Например: пицца, фо, стейки и так далее. Так что можно довериться хорошим оценкам и отзывам либо прицельно выбрать кафе с нужной кухней.

Яндекс Карты — приложение к городу, которое помогает находить места и строить до них маршруты на любом виде транспорта. Кроме того, в нём можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи.

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