Сызранский кремль вошел рейтинг от BlaBlaCar ТОП-5 самых интересных и величественных кремлей России

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Московский кремль является визитной карточкой не только столицы, но и всей страны – эту крепость с легкостью узнают как россияне, так и иностранцы. Однако на территории России насчитывается порядка 50 кремлей, некоторые из которых не уступают Московскому ни богатой историей, ни красотой. Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из пяти самых интересных и величественных кремлей страны.

1. Тобольский кремль, Тюменская область

Величественный кремль Тобольска – единственный на территории Сибири. Невероятной красоты крепость расположена на холме, с которого открывается великолепный вид на город и многочисленные церкви. Находясь на территории кремля, туристы смогут посетить тематические выставки, посвященные местной истории, а также несколько уникальных музеев. Например, у гостей крепости есть возможность познакомиться с бесценными экспонатами Музея Семьи Императора Николая II и узнать множество интересных подробностей о жизни царских наследников. Кстати, туристы отмечают, что особенно красиво Тобольский кремль выглядит зимой, когда его белые стены сливаются со снегом.

2. Ростовский кремль, Ярославская область

Это чудо архитектурной мысли было создано в соответствии с библейским описанием рая: «окруженный стенами с башнями райский сад с зеркалом пруда в центре». Именно таким его задумал митрополит Иона Сысоевич еще в семнадцатом веке. Зайдя за мощные крепостные стены сегодня, туристы смогут полюбоваться Успенским собором, церквями и звонницами, а также почувствовать себя героями любимой киноленты – именно здесь снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Также на территории Ростовского кремля можно увидеть множество экспозиций и выставок. Например, тут располагается открытое хранение фонда археологии, находящееся в Кладовой палате, музеи церковных древностей, кухонной утвари X-XI вв. и финифти - миниатюрной живописи на эмали, являющейся местным художественным промыслом.

3. Нижегородский кремль, Нижегородская область

Нижегородский кремль был заложен в шестнадцатом веке на живописном берегу в месте слияния двух рек – Волги и Оки. На протяжении долгих веков крепость многократно подвергалась осадам противников, однако так и не была взята – это единственный кремль, на территорию которого ни разу не ступала нога недруга. Сегодня же ворота крепости распахнуты для всех желающих прикоснуться к истории и культуре. Туристы смогут отправиться в одноименный музей, находящийся внутри высокой башни, с которой открывается панорамный вид на весь город. Также для посещения открыт Центр Современного Искусства, расположенный на территории крепости. Тут регулярно проходят различные выставочные, а также просветительские, детские и инклюзивные программы.

4. Рязанский кремль, Рязанская область

Кремль расположен на высоком обрывистом холме, окруженный реками и сухим рвом. На его территории находится 18 памятников истории и культуры XI-XIX веков, в том числе колокольня, церкви и удивительной красоты дворец Князя Олега. Настоящей жемчужиной кремля и всего города является Успенский собор, фасад которого украшает кружевная резьба по белому камню. Внутри сооружения находится семиярусный иконостас высотой 27 метров. Пятиглавый Успенский собор считается одним из самых ярких городских архитектурных памятников семнадцатого века.

5. Сызранский кремль, Самарская область

Кремль в Сызрани был заложен еще в 1683 году. Именно отсюда началось строительство города, возведение которого было предписано одним из самых ранних указов Петра I. До наших дней сохранилась только одна каменная башня кремля, в которой сейчас расположен музей. Из окон башни и с Кремлевского холма открывается великолепный вид на город с его храмами, рекой и лесами. Этот памятник архитектуры признан объектом культурного наследия федерального значения. Посетители кремля смогут увидеть экспонаты местного краеведческого музея, прогуляться по парку, разбитому вдоль набережной, а также ознакомиться с памятниками и обелисками, посвященными истории города.