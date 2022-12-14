Я нашел ошибку
Главные новости:
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
Команды Самарского политеха защитили стартап-проекты
Команды Самарского политеха защитили стартап-проекты
В Тольятти уголовное дело по факту гибели в аварии молодой девушки направлено в суд
В Тольятти уголовное дело по факту гибели в аварии молодой девушки направлено в суд
Охотники за незаконной наживой продолжают подвергать опасности жителей Самары, воруя люки
Охотники за незаконной наживой продолжают подвергать опасности жителей Самары, воруя люки
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
Швейцарская компания Holcim продает бизнес в России
Минфин России рассматривает инициативу объединения систем ОМС и ДМС
Минфин России рассматривает инициативу объединения систем ОМС и ДМС
Участница шоу «Вызов» из Самары рассказала о мотивации молодых ученых
Участница шоу «Вызов» из Самары рассказала о мотивации молодых ученых
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.21
0.44
EUR 66.7
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны среди самарцев превысил допандемийный уровень

14 декабря 2022 10:00
179
Спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны превысил допандемийный уровень

Спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны превысил допандемийный уровень — количество таких путешествий среди самарцев выросло на 61% по сравнению с прошлым годом. Это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений на поездки в другие страны и удалённой работе большего количества специалистов. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Путешествий.

Аналитики сервиса изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой жители Самары. Учитывались поездки дольше трёх недель и перелёты в обе стороны. Самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у пользователей из Самары стали Таиланд, Армения, Шри-Ланка, Израиль и Турция.

В среднем пользователи из Самары планируют зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за 2 месяца до вылета. В Армению, Шри-Ланку и Израиль самарцы поедут в среднем на 4 недели, в Турцию — на 5 недель, а Таиланд — почти на 6 недель.

Для самых длительных поездок самарцы выбирают Турцию, Индию и Объединённые Арабские Эмираты и едут туда на 3 месяца.

В целом по России спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд — в 4 раза. Также значительно выросло число длительных поездок в Израиль — в 3,7 раз, в Турцию — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
55
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
14 декабря 2022  13:43
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
77
В парках Самары работают катки
14 декабря 2022  13:15
В парках Самары работают катки
111
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
14 декабря 2022  10:28
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
187
Участники будут обсуждать ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде».
13 декабря 2022  18:05
В Самаре состоялось открытие IV Форума по цифровой дипломатии
438
Весь список