Спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны среди самарцев превысил допандемийный уровень

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Спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны превысил допандемийный уровень — количество таких путешествий среди самарцев выросло на 61% по сравнению с прошлым годом. Это случилось благодаря смягчению ковидных ограничений на поездки в другие страны и удалённой работе большего количества специалистов. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Путешествий.

Аналитики сервиса изучили данные по поиску авиабилетов и бронированию отелей и выяснили, куда поедут этой зимой жители Самары. Учитывались поездки дольше трёх недель и перелёты в обе стороны. Самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у пользователей из Самары стали Таиланд, Армения, Шри-Ланка, Израиль и Турция.

В среднем пользователи из Самары планируют зимовать в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за 2 месяца до вылета. В Армению, Шри-Ланку и Израиль самарцы поедут в среднем на 4 недели, в Турцию — на 5 недель, а Таиланд — почти на 6 недель.

Для самых длительных поездок самарцы выбирают Турцию, Индию и Объединённые Арабские Эмираты и едут туда на 3 месяца.

В целом по России спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны вернулся на допандемийный уровень — количество таких путешествий среди россиян выросло на 87% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Таиланд — в 4 раза. Также значительно выросло число длительных поездок в Израиль — в 3,7 раз, в Турцию — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза.