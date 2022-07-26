Состоится восьмой пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»

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27 июля 2022 года состоится восьмой пресс-тур нового сезона проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный министерством туризма Самарской области. Пресс-туры осуществляются каждую неделю на протяжении всего летнего сезона 2022 года. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.



В этот раз журналисты и блогеры отправятся в сплав на байдарках вместе со станцией туризма «GoRa», которые организуют пешие, лыжные, вело, водные походы (сплавы) и восхождения в горы, туры по рекам и горным маршрутам Самарской области и России. Так же Станция организовывает увлекательные многодневные туры и походы выходного дня.



На протяжении всего пятого этапа проекта «Поехали!» участники пресс-туров узнают о различных производствах региона, знакомятся с новыми, интересными объектами размещения, а так же принимают участие в активных видах отдыха, возможных в области и рассказывают об этом в своих материалах. Проект «Поехали!» реализуется в рамках федерального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».