Школьники из Ульяновска и Самары смогут посетить Казань и Йошкар-Олу в рамках проекта «Вагон знаний»

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В декабре 2023 года в рамках проекта «Вагон знаний» школьники из Ульяновска и Самары смогут отправиться на поезде в Казань или Йошкар – Олу, выбрав одну из программ заранее.

В столице Республики Татарстан ребята увидят Казанский Кремль и музей-заповедник под открытым небом «Остров-град Свияжск». Туристов ждет обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя» с возможностью посетить главные достопримечательности города.

Школьники, которые выбрали путешествие в Йошкар-Олу, смогут познакомиться с культурой и историей Республики Марий Эл, узнать о видах конного спорта и покататься верхом на лошадях в конно-спортивном комплексе, а также принять участие в интерактивной программе в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана.

Из Самары ребята отправятся 15 декабря 2023 года. На следующий день к путешествию смогут присоединиться жители Ульяновска. В свои родные города участники проекта вернутся 17 декабря.

Поездка пройдет в комфортабельных вагонах, оборудованных системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8-800-201-74-22 (звонок бесплатный), а также на сайте Куйбышевской железной дороги в разделе «Пассажирские перевозки».