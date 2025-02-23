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Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»

23 февраля 2025 13:47
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Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
В Самарской области завершилось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях - зимний этап «Туриады», проходящей под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
 
С 18 по 21 февраля на базе спортивной школы «Чайка» за победу боролись 236 спортсменов из 14 субъектов России. В рамках турнира также был проведен зимний Кубок ПФО.
 
В общем зачете зимнего этапа «Туриады» сборная Самарской области заняла 4-е место в группе юношей и девушек и 3-е место в группе юниоров и юниорок.
 
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