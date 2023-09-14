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Самым популярным сейчас становится внутренний туризм

14 сентября 2023 11:38
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Самым популярным сейчас становится внутренний туризм.

«АльфаСтрахование» проанализировала данные по полисам страхования путешествующих и выяснила, какие направления для отдыха будут популярны у россиян в сентябре-октябре. 

Самым популярным сейчас становится внутренний туризм. Жители регионов предпочитают брать туры по России или ездить самостоятельно по основным туристическим направлениям. Много поездок планируется в начале осени на Алтай, во Владивосток, на Камчатку, в Сочи и Карачаево-Черкесию. На втором месте – Турция, на третьем – шенгенские страны. Также российские туристы снова начали планировать поездки в Китай.

Как показывает статистика, в основном те, кто выбирает это время для отдыха, в отпуске болеют простудами. На втором месте по частоте обращений – расстройства пищеварения. На третьем находятся травмы, а на четвертом – обращения к стоматологу.

«Многие не любят отдыхать летом на море из-за жары, поэтому берут отпуск в сентябре, когда погода уже не такая изнуряющая. Сейчас особенно популярным стал внутренний отдых, люди выбирают не только привычные направления, но и открывают для себя новые туристические уголки в России. Также Турция остается одной из самых популярных стран, так как в ней есть всё для полноценного отдыха. Отправляясь в путешествие в зарубежные страны или занимаясь внутренним туризмом, нельзя забывать о рисках, с которыми можно столкнуться. Даже минимальная простуда может испортить отпуск и настроение, поэтому лучше иметь страховой полис, который гарантирует необходимую защиту в таких случаях», – отметил Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».

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