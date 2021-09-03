Самарскую губернию посетило рекордное количество туристов

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За период с января по июль 2021 года туристский поток в Самарскую область составил 1 047 937 человек, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 года (738 692 чел.) и является рекордным показателем за последние пять лет. Такой показатель был получен по итогам 7 месяцев на основе данных, полученных с помощью аналитики BigData.

Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком.

На территории 63 региона сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, развита туристская инфраструктура, проходят важные экономические, спортивные и культурные события, крупные международные и межрегиональные мероприятия – все это позволяет притягивать в область туристов со всей страны.

По итогам 7 месяцев 2021 года определен ТОП-10 регионов, из которых наиболее часто приезжали гости в Самарскую область:

1. Оренбургская область;

2. Москва;

3. Ульяновская область;

4. Республика Татарстан;

5. Республика Башкортостан;

6. Саратовская область;

7. Московская область;

8. Нижегородская область;

9. Санкт-Петербург;

10. Краснодарский край.

Основную массу гостей составляют туристы в возрасте 35–44 лет (31%) и 25–34 лет (22%). Меньше всего туристов посещают наш регион в возрасте старше 65 лет (4%).

Большинство приезжих туристов – мужчины (57%), женщин – 43%.

Средняя продолжительность пребывания туристов в Самарской области составляет 4 суток.