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Самарскую губернию посетило рекордное количество туристов

3 сентября 2021 16:04
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Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком. 

За период с января по июль 2021 года туристский поток в Самарскую область составил 1 047 937 человек, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 года (738 692 чел.) и является рекордным показателем за последние пять лет. Такой показатель был получен по итогам 7 месяцев на основе данных, полученных с помощью аналитики BigData.

Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком. 

На территории 63 региона сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, развита туристская инфраструктура, проходят важные экономические, спортивные и культурные события, крупные международные и межрегиональные мероприятия – все это позволяет притягивать в область туристов со всей страны.

По итогам 7 месяцев 2021 года определен ТОП-10 регионов, из которых наиболее часто приезжали гости в Самарскую область: 

1.    Оренбургская область;

2.    Москва;

3.    Ульяновская область;

4.     Республика Татарстан;

5.     Республика Башкортостан;

6.    Саратовская область;

7.    Московская область;

8.    Нижегородская область;

9.    Санкт-Петербург;

10.    Краснодарский край.

Основную массу гостей составляют туристы в возрасте 35–44 лет (31%) и 25–34 лет (22%). Меньше всего туристов посещают наш регион в возрасте старше 65 лет (4%).

Большинство приезжих туристов – мужчины (57%), женщин – 43%.

Средняя продолжительность пребывания туристов в Самарской области составляет 4 суток.

 

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