«Самарское гостеприимство - 2022»: в Самаре вручат премии лидерам в сфере туризма и гостеприимства

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21 декабря в гостинице «7Avenue Hotel & SPA» пройдет итоговое мероприятие «Самарское гостеприимство - 2022». Это ежегодная Премия в сфере туризма и гостеприимства, организованная по соревновательному принципу, среди категорированных средств размещения, предприятий питания, туроператоров, турагентов.

Цель Премии – развитие внутреннего и въездного туризма в Самаре, повышение качества работы предприятий индустрии гостеприимства, популяризация работы в индустрии гостеприимства.

В рамках мероприятия будут отмечены лучшие отели, санатории, предприятия питания и туроператоры города. Также по традиции организаторы озвучат итоги уходящего года и планы совместной работы на следующий 2023 год, вручат Благодарности за личный вклад в развитие индустрии гостеприимства городского округа Самара. Кроме того, для участников проведут розыгрыш призов.

Фото: администрация Самары