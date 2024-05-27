Самарская тропа «Ведьмино озеро» вошла в топ-10 живописных экотроп России

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Экотропы прокладывают на природе, в местах с красивыми видами и чистым воздухом. Одни маршруты подходят для неспешных прогулок, другие словно созданы для бега и других активных видов спорта. Эксперты сервиса путешествий Туту побывали в разных регионах России и составили подборку живописных экотроп.

«Тропа здоровья 960», Красная Поляна

Кольцевая тропа находится на высоте 900 метров. Путешественники увидят симпатичный горный ручей, канатную дорогу и дамбу. Виды открываются просто потрясающие, а воздух, который становится целебным из-за лесов и черноморского климата, укрепляет иммунитет. Так что после прогулки точно почувствуете себя лучше. Протяженность маршрута — 1700 метров, прогулка займет примерно час.

«Трын-тропа», Ленинградская область

Ничего не можем сказать о трын-траве, о которой пел герой Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке», но вот «Трын-тропа» реально существует, и погулять по ней могут все желающие. Находится экотропа недалеко от Выборга: она начинается на территории базы отдыха и пролегает через густой лес. На пути туристам встретятся десятки арт-объектов. Так что можно не только погулять — еще и фото сделать необычные. Еще одна фишка маршрута — огромные валуны разных форм. Протяженность — чуть более километра.

Подводная экотропа, Республика Алтай

В Алтайском природном биосферном заповеднике создали первую в России подводную экотропу по дну Телецкого озера. Да, пройти по ней в буквальном смысле нельзя: на маршруте могут оказаться только дайверы в аквалангах. Тем не менее в заповеднике настаивают, что это именно экотропа: там можно увидеть уникальный подводный ландшафт и, конечно, обитателей озера. В зависимости от уровня подготовки дайверов программа меняется. А если не готовы к погружению — рядом с Телецким озером есть множество пеших маршрутов.

Большая Байкальская тропа, Иркутская область и Республика Бурятия

Вокруг Байкала проложена целая система экотроп, которые объединены общим названием — Большая Байкальская тропа. Можно выбрать маршрут попроще, а можно, если вы опытный турист, отправиться в поход с рюкзаками по дороге со сложными участками и перепадами высот. Например, есть длинный маршрут среднего уровня сложности по территории Байкальского заповедника: тропа ведет до хребта Хамар-Дабан.

Экотропа к Колвицким водопадам, Мурманская область

В Мурманской области есть село Колвица, которое находится на двух берегах одноименной реки, впадающей в Белое море. Рядом с селом начинается экологическая тропа, которая ведет путешественников к водопаду Черный Падун. Прогулка не займет много времени: протяженность тропы — один километр. Но вы точно останетесь впечатлены северной природой.

«Тропа здоровья» в парке «Сокольники», Москва

Подышать свежим воздухом можно не выезжая из большого города. Например, в Москве одна из популярных экотроп находится в парке «Сокольники». Длина маршрута — 2800 метров, тропа пролегает от Митьковского проезда до Майского просека. На тропе встретятся лавочки и беседки в тени вековых деревьев, где можно отдохнуть, а для самых активных — спортивные площадки с турниками. После долгой прогулки перекусите чем-нибудь вкусным — в Сокольниках есть кафе и палатки с уличной едой.

Экотропа «Бурнаковская низина», Нижний Новгород

В Бурнаковском районе Нижнего Новгорода находится экотропа длиной 1500 метров, которая проходит через озеро. Дубы, березовые аллеи, скамейки и деревянные мосты — маршрут очень романтичный и подойдет для приятной и неторопливой прогулки. Добираться до Нижнего Новгорода из Москвы удобно на «Ласточке». По данным аналитиков Туту, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета.

Тропа Ples Active, Тамбовская область

Ples Active называют первой туристической экотропой в Тамбовской области. Да-да, не путайте: тропа находится не рядом с Плёсом, а рядом с Тамбовом. На тропе три маршрута, самый короткий из которых — 3500 метров. Есть площадки для отдыха. Можно просто погулять по лесу и покормить птиц, а можно поучаствовать в лесном забеге или другом спортивном мероприятии, которые здесь часто проходят.

Экотропа на острове Попова, Приморский край

Остров Попова находится в заливе Петра Великого, в двадцати километрах от Владивостока. В 2020 году на острове обустроили первые два километра экологической тропы, которая пролегает через главные видовые точки по самым красивым местам. На самых сложных участках есть мосты, так что карабкаться не придется. Добраться на остров Попова из Владивостока можно на пароме или катере.

Тропа «Ведьмино озеро» в национальном парке «Самарская лука», Самарская область

По территории «Самарская лука» проходит множество туристических троп. Одна из самых известных и живописных — «Ведьмино озеро». Протяженность тропы — не больше километра, зато по пути можно не только полюбоваться озером, но и узнать мордовские сказки и предания — исторически именно мордва населяла близлежащее село Бахилово. Погулять туристам предлагают не только самостоятельно, но и с экскурсией.