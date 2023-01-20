Самарская область вошла в ТОП-10 Рейтинга по событийному туризму

123

19 января 2022 года министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов принял участие в XII Евразийском Ивент Форуме. Первый в России форум индустрии встреч традиционно в начале делового года объединяет на одной площадке лидеров евразийского ивент сообщества, событийного маркетинга, экспертов делового и инсентив туризма.

В рамках Форума состоялась Кейс-сессия «Региональные рейтинги как инструменты анализа и планирования», на которой обсудили существующие региональные рейтинги и их практическое значение, подвели итоги года и озвучили показатели рейтинга событийного потенциала регионов России-2022.

Основная цель составления Рейтинга заключается в определении ключевых факторов, влияющих на развитие региона как событийной дестинации, и оценке уровня их развития и степени интеграции в социально-экономическую сферу в каждом регионе.

В исходный пул Рейтинга включены все 89 регионов России и города, которые являются их административными центрами.

Самарская область вошла в ТОП-10 Рейтинга событийного потенциала регионов России 2022 года – 9 место, ТОП-10 Рейтинга внерейтингового показателя креативного потенциала регионов России 2022 года – 4 место и Топ-10 внерейтингового показателя устойчивого развития гостиничной инфраструктуры регионов России 2022 года – 8 место.

«Участие в конкурсах и рейтингах очень важно для развития региона. Мы ставим перед собой задачи в улучшении своих позиций во всевозможных рейтингах из года в год. К этой тенденции присоединяется бизнес и использует данные показатели в своем продвижении», — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО