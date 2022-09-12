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Самарская область в топ-3 в Приволжском ФО по популярности осеннего туристического кешбэка

12 сентября 2022 09:27
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Самарская область в топ-3 в Приволжском ФО по популярности осеннего туристического кешбэка

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе осеннего туристического кешбэка в этом году.

Продажи туров с кэшбеком прошли с 25 августа по 10 сентября, а отправиться на отдых можно с 1 октября.

Санатории Самарской области занимают третье место в Приволжском ФО по продажам туров по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году. Средняя стоимость составила 3590 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а длительность проживания по всем санаториям составляет почти 11 суток.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую пятерку регионов Приволжья по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году входят Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Ульяновская область и Чувашия. 

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых осенью в Краснодарском крае туристы заплатили в среднем 6550 рублей в сутки, в Алтайском крае - 6320 рублей, в Башкортостане - 5120 рублей, в Татарстане - 3510 рублей.

По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, благодаря программе кэшбека, многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства, а в целом осенний этап туристического кешбэка можно охарактеризовать как дебют санаториев некурортных регионов страны.

Рейтинг составлен на основе анализа продаж осенних путевок в санатории России в этом году.

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