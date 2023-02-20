Самарская область стала призером сразу в двух номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

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17 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.



Самарская область стала призером сразу в двух номинациях:



2 место - территория MICE и конгрессно-выставочной деятельности;

2 место - лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства.



16 февраля состоялись публичные выступления 42 регионов страны в 19 официальных номинациях. Регионы получили право на участие в финале благодаря победам в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.



Организаторами выступили Комитет по развитию туризма и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро». Учредители премии - ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».



Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области