Самарская область стала одним из самых востребованных направлений для путешествий

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Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны, и выяснили, какие регионы были самыми популярными в 2023 году и какие выбирают чаще в 2024 году.

Согласно данным сервиса*, Самарская область попала в топ направлений по росту интереса у пользователей, рост спроса составил 65%. Самым трендовым направлением внутреннего туризма в 2023 году оказалась Республика Адыгея, где рост спроса на бронирование отелей составил 143%. Кроме того, в топ вошли Карачаево-Черкесская Республика (117%), Смоленская область (+91%), Краснодарский край (+55%) и Новосибирская область (+46%).

В среднем, в 2023 году пользователи бронировали отели в Самарской области за 11 дней до поездки, а длительность пребывания составляла 2 дня. Средняя стоимость ночи составила 4 400 рублей.

Помимо этого высокой популярностью стали пользоваться и другие направления — например, рост количества бронирований отелей в Кемеровской области увеличился на 75%, в Челябинской — на 59%, в Пермском крае — на 56%, Ульяновской области — на 54%, а в Саратовской на 47%. Активно россияне посещали Иркутскую область (+46%).

В 2024 году самыми востребованными регионами уже успели зарекомендовать себя Карачаево-Черкесская Республика (рост спроса на отели и гостиницы в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 154%), Кабардино-Балкарская Республика (+132%), Волгоградская область (+119%), Республика Крым (+113%) и Кемеровская область (+94%). Также высокой популярностью в 2024 году стали пользоваться и новые направления — Тверская область (+87%), Липецкая область (+80%), Хабаровский край (+79%) и Удмуртская Республика (+76%).

*данные за 2023 год по сравнению с данными за 2022 год