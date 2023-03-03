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Самарская область прошла во второй этап конкурса «Маршрут построен» программы «Больше, чем путешествие»

3 марта 2023 15:34
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«Маршрут построен» - это конкурс на определение самых востребованных регионов для молодежных путешествий.

«Маршрут построен» - это конкурс на определение самых востребованных регионов для молодежных путешествий.

Задачи конкурса: популяризация регионов, как точек притяжения молодежи; демонстрация туристического потенциала; формирование интереса к внутреннему туризму; транслирование лучших практик разработки туристических маршрутов.

На первом этапе конкурса были сформированы команды из 67 регионов страны, в каждую из которых входят: эксперты в сфере туризма, представители органов исполнительной власти, молодежной политики, учебных заведений, руководители предприятий и другие специалисты.

Туристский информационный центр Самарской области совместно с региональной командой показали готовность региона принимать гостей-туристов и рассказали о туристическом потенциале территории в формате презентации: о молодежных маршрутах, экскурсиях, инфраструктуре, мероприятиях и медиа-продвижении.
По результатам оценок организаторов конкурса Самарская область прошла в «ТОП-20 востребованных для молодежных путешествий регионов».

На втором этапе региональная команда Самарской области пройдет обучение по созданию полезных маршрутов, а затем сформирует единый маршрут на основании подборки мест от участников конкурса.

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