Самарская область принимает участие в выставке-форуме "Интурмаркет"

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Вчера, 13 марта, в Нижнем Новгороде открылась XX Международная выставка-форум гостеприимства регионов «Интурмаркет». Впервые за все время существования выставка проходит не в Москве.

В этот день состоялось пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова. На мероприятии эксперты обсудили нововведения в сфере классификации средств размещения, программу льготного кредитования, реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева приняла участие в открытии выставки-форума и пленарном заседании. «Наша главная задача – создать условия для значительного увеличения туристического потока и обеспечить высокий уровень качества услуг в этой сфере. Мы стремимся сделать туризм доступным, комфортным и привлекательным для всех гостей нашей страны», – прокомментировала глава регионального минтура. Отметим, что мероприятия, направленные на повышение узнаваемости региона на туристической карте России, повышение туристического потока в наш регион и на создание и обновление туристической инфраструктуры являются частью программы социально-экономического развития Самарской области 2024-2029 гг., представленной Губернатором Вячеславом Федорищевым.

Кроме того, на полях выставки-форума состоялась встреча с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вахруковым, на которой были затронуты актуальные вопросы в сфере туризма. Особое внимание было уделено развитию и повышению уровня инфраструктуры, в частности строительству современных гостиниц и улучшений транспортной доступности до ключевых достопримечательностей.

Деловая программа Международной выставки-форума включает в себя конференции, круглые столы и сессии, посвященные новым подходам в продвижении туристических проектов, выстраиванию работы гидов и экскурсоводов, применения цифровых технологий в индустрии гостеприимства и другим вопросам отрасли.

Фото: министерство туризма Самарской области