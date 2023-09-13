Самарская область представляет свои туристические возможности осенне-зимнего сезона на международном форуме-выставке «ОТДЫХ»

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12 сентября 2023 года состоялось открытие 29-го Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure. ОТДЫХ Leisure – главное мероприятие в России для въездного и внутреннего туризма перед стартом осенне-зимнего туристического сезона, решающее задачу круглогодичного спроса на путешествия по России.

Самарская область представлена объединенным стендом в центральной части выставки, на котором о своих туристических возможностях, программах и новинках осеннего и зимнего отдыха в регионе рассказывают ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов Самара и Тольятти, туроператорских компаний Самарской области, гостиниц и глэмпингов, эко- и этнопарков, СПА-комплексов и Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина. Особое внимание на выставке будет уделено презентации национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

Для Самарской области участие в Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure позволит продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран.

Стенд Самарской области посетил директор департамента реализации проектов в сфере туризма Министерства экономического развития Российской Федерации Владимир Трач.

«Мы обсудили предложения осенне-зимнего отдыха в Самарской области, в том числе и событийные мероприятия, которые уже стали брендами нашего региона, а также новые зимние предложения по программе национального туристического маршрута «Жигулевские выходные», – прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов поблагодарил директора департамента за реализацию на территории Самарской области мероприятий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он рассказал, что в этом году министерством туризма Самарской области уже поддержано более 50 проектов общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма.

Посетителям стенда представляют основные виды отдыха на предстоящий зимний сезон – активный отдых, многочисленные природные и рекреационные объекты, а также презентуют крупные события этой зимы в Самарской области, в том числе ультрамарафон Luka Snow Trail, авто спортивное событие «Гонку Чемпионов – 2024», а также фестиваль активных видов спорта «Жигулёвское море – 2024».

Помимо этого, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов принял участие в диалоге «Чат с министром», на котором пообщался с модераторами федерального уровня и любой желающий мог узнать о туристических возможностях Самарской области, а также задать вопросы лично в рамках открытой беседы.

Фото: Министерство туризма Самарской области